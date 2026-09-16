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НЗОК поема още една дентална дейност за пълнолетните от 1 ноември

НЗОК поема още една дентална дейност за пълнолетните от 1 ноември

С новия договор дейностите стават четири

Здравноосигурените над 18 години ще имат право на още една дентална дейност, заплащана от Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Промяната влиза в сила от 1 ноември 2026 г. и е част от новия Национален рамков договор за денталните дейности за периода 2026–2028 г., подписан от НЗОК и Българския зъболекарски съюз (БЗС).

Досега пакетът за първична извънболнична дентална помощ за пълнолетни включваше преглед и три дейности, които могат да бъдат в различна комбинация от поставяне на пломба с химичен композит и вадене на постоянен зъб. С новия договор дейностите стават четири.

Така броят им за пълнолетните се изравнява с този в пакета за пациентите под 18 години.

Председателят на Управителния съвет на БЗС д-р Борислав Миланов потвърди, че на практика промяната дава възможност при необходимост пациентът да получи още една пломба или още едно вадене на зъб, финансирано по линия на НЗОК.

Пациентът обаче няма сам да определя каква да бъде допълнителната дейност. Решението се взема от лекаря по дентална медицина според установеното състояние и необходимото лечение. Първата стъпка остава задължителният обстоен преглед.

Повече възможности за профилактика и ранно лечение

Според Миланов въвеждането на четвъртата дейност ще има значение и за профилактиката. При кариес например навременното лечение в начален стадий може да предотврати развитието на по-сериозен проблем.

Допълнителната дейност няма да доведе до промяна на здравноосигурителната вноска. Необходимите средства са предвидени в бюджета на НЗОК.

Увеличава се и сумата, която Касата заплаща за определени обстойни прегледи. За прегледите със снемане на орален статус в първичната и специализираната детска дентална помощ, както и за специализираните обстойни прегледи в хирургичната дентална помощ, увеличението е с 5,24 евро. За здравноосигурените пациенти тези прегледи остават безплатни.

Промени и в отчитането на дейностите

Новият рамков договор въвежда и промени в правилата за отчитане на работата на стоматолозите.

За изпълнителите на хирургична дентална помощ се въвежда ограничение до осем часа среднодневно при петдневна работна седмица, изчислено на месечна база. Ограничението ще важи независимо от броя на договорите, по които работят.

При специализираната детска дентална помощ максималното време за отчитане на дейности се увеличава от шест на осем часа среднодневно. Целта е да се подобри достъпът на децата до специализирана стоматологична помощ.

Предвижда се и повече време за извършването на отделните дентални дейности с цел подобряване на качеството на лечението.

Зъболекарите искат отпадане на хартиената книжка

Българският зъболекарски съюз настоява и за пълна електронизация на денталната помощ и премахване на хартиената здравноосигурителна книжка.

„Целият процес да бъде електронизиран, да отпадне хартиената здравноосигурителна книжка“, заяви д-р Миланов.

Към момента извършените дентални дейности вече се отчитат в Националната здравноинформационна система, но според БЗС са необходими допълнителни стъпки за цялостна дигитализация на процеса.

Съсловната организация продължава да настоява и средствата за дентална помощ да достигнат поне 5% от общия бюджет на НЗОК. Според БЗС част от поставените въпроси остават нерешени и ще бъдат предмет на нови преговори през 2027 г.

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