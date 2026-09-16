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Веласкес: Левски излиза без страх срещу Залцбург

Веласкес: Левски излиза без страх срещу Залцбург

Да се представим добре, означава да изиграем мача без да изгубим нашата идентичност, отсече испанецът

Левски посреща Ред Бул Залцург в първия си мач от основната фаза на Лига Европа, а в отбора няма страх от съперника, подчерта треньорът Хулио Веласкес. Испанецът подчерта, че вярва на своите футболисти и за пореден път ги похвали за силните мачове през този сезон.

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„Аз сляпо вярвам в моите играчи, това, което правят през този сезон е нещо голямо. Спечелихме тази невероятна възможност да играем в основната фаза на този турнир, нещо, което не сме правили от 16 години. Основната дума в момента е да се наслаждаваме на играта, но това минава през добро представяне. Няма смисъл да изпитваме страх", каза Веласкес.

„Нямах никакво съмнение да остана в клуба, защото виждам, че се правят крачки в правилната посока. Аз лично за себе си, една от целите, които си бях поставил, е да влезем в групите на европейски турнир. Денят, който беше много важен за мен, бе отстраняването на Крайова. А след това, всичко, което идва, е нещо невероятно", допълни треньорът.

„За мен, да се представим добре, означава да изиграем мача без да изгубим нашата идентичност. Имаме голямо доверие в тях", завърши Веласкес.

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