Японците създадоха „линейка“ за хуманоидни роботи: кара резервен робот и инженери на място

Японците намериха решение и за един от неизбежните проблеми на бъдещето – какво правим, когато хуманоиден робот се повреди по време на работа.

Японският технологичен гигант GMO Internet Group представи специално превозно средство, което прилича на линейка, но вместо пациенти превозва хуманоидни роботи, инженери, резервни части и сервизно оборудване.

Ванът е разработен от GMO Air и е предназначен да стига до мястото, където роботът е аварирал. В него може да бъде транспортиран и резервен хуманоиден робот, който да поеме работата на повредения.

„Това превозно средство превозва резервен хуманоиден робот до мястото и заменя повредения хуманоиден робот“, обяснява инженерът на GMO Air Шота Такизава.

Ако повредата може да бъде отстранена на място, инженерите извършват ремонта директно там. Ако проблемът е по-сериозен, авариралият робот се връща в сервизен център, докато резервният продължава да изпълнява задачите му.

Именно практически проблем е дал идеята за необичайния автомобил. От компанията разказват, че са се сблъскали със ситуация, при която повредени хуманоидни роботи е трябвало да бъдат транспортирани извън работния обект за ремонт.

„Поука от този опит ни хрумна идеята да осигурим резервни хуманоидни роботи“, казва главният изпълнителен директор на GMO Air Томохиро Учида.

Линейка, но без пациент

Въпреки външния си вид превозното средство не е медицинска линейка. То е по-скоро мобилна работилница за роботи.

По него има маркировки, наподобяващи тези на линейка, както и лилави светлини на покрива. Вътрешното пространство е оборудвано така, че да побира хуманоидни роботи, лаптопи и различни инструменти за диагностика и ремонт.

Засега компанията разполага само с един такъв автомобил, който се намира в централата ѝ в Токио. При увеличаване на търсенето GMO Air планира да разшири броя на превозните средства и да създаде допълнителни сервизни бази.

Според Шота Такизава подобна услуга може да се превърне в необходима част от инфраструктурата около роботите, ако те започнат да се използват масово.

Роботите вече ще имат и собствен сервиз на колела

Появата на подобен мобилен сервиз идва в момент, когато индустрията за хуманоидни роботи се развива бързо. Китай и САЩ инвестират значителни ресурси в разработването на роботи, които могат да изпълняват разнообразни задачи в реална среда.

Япония също се опитва да засили позициите си. Страната има дългогодишен опит в производството на индустриални роботи, а сега фокусът все повече се измества към машини, способни да работят с помощта на изкуствен интелект и да взаимодействат с хора.

Японското правителство си е поставило за цел до 2040 г. в различни сектори на икономиката да бъдат внедрени около 10 милиона роботи, включително в здравеопазването, услугите и производството.

Ако хуманоидните роботи наистина започнат да се превръщат в част от ежедневието, очевидно ще имат нужда не само от програмисти и производители, но и от нещо много по-прозаично – сервиз, резервни части и „линейка“, която да ги прибира, когато се повредят.