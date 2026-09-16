Осъдиха Хашим Тачи на 25 години затвор за военни престъпления

Международен трибунал в Хага обяви днес, че признава бившия командир на Армията за освобождение на Косово (АОК) и по-късен президент на страната Хашим Тачи за наказателно отговорен за военни престъпления, като го осъди на 25 години затвор.

58-годишният Тачи, заедно с трима други бивши лидери на АОК, които се сражаваха срещу сръбските сили по време на войната през 1998-1999 г., бе изправен пред съда по обвинения в убийства, изтезания и преследване, съобщава РСЕ.

В Косово подсъдимите масово са възприемани като национални герои, а съдът продължава да чете детайлите по своята присъда.

Процесът срещу бившия държавен глава започна през април 2023 г. пред Специализираните състави за Косово, създадени под егидата на Европейския съюз, след като през 2020 г. Тачи подаде оставка от президентския пост, за да се предаде на правосъдието. Делото бе съпътствано от огромно напрежение на Балканите, тъй като защитата и обществеността в Прищина настояваха, че съдът прави опит да пренапише историята на конфликта в Косово и да криминализира легитимната борба за независимост срещу режима на Слободан Милошевич.

Постановената ефективна присъда от 25 години лишаване от свобода бележи исторически прецедент, тъй като Хашим Тачи е най-високопоставеният косовски политик, осъден за злоупотреби с човешките права и военни престъпления в новата история на региона.