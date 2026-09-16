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Задържаха 12 мигранти, укрити в камион край Видин

Задържаха 12 мигранти, укрити в камион край Видин
Снимка: "Гранична полиция"

Пътували за Румъния

Български и румънски гранични полицаи задържаха 12 мигранти, укрити в камион. Това е станало на 14 септември около 04:00 часа. Турски товарен автомобил с водач 36-годишен водач, пристигнал на прехода „Видин” на път за Румъния.

Граничните полицаи установили, че пломбата на товарното помещение е с нарушена цялост. Те извършили проверка, при която открили в камиона 12 мигранти, мъже – 10 от Иран, един от Египет и един от Ирак. Повечето от тях са регистрирани в Държавната агенция за бежанците, съобщават от ГД „Гранична полиция”.

Има данни, че са качени в превозното средство в района на София. Водачът и товарния автомобил имал регистрирано влизане в България на 13 септември през ГКПП „Капитан Андреево”.

Шофьорът и мигрантите са задържани в ГПУ-Видин, работата по случая продължава.

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