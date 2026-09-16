Диригентът на Левски: За мен е мечта да играя в Лига Европа
Влизаме в турнира с огромна мотивация, обяви Сержиньо
Халфът на Левски Сержиньо демонстрира увереност преди двубоя със Залцбург от първия кръг на основната фаза на Лига Европа. Футболистът присъства на официалната пресконференция заедно със старши треньора Хулио Веласкес и заяви, че въпреки натрупаната умора сините са напълно готови за европейското изпитание.
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„Чувствам се добре въпреки умората. Желанието ни е голямо и всички сме готови за срещата. Влизаме в състезанието с огромна мотивация и винаги искаме да даваме най-доброто от себе си. Ако го направим, със сигурност всички ще бъдем щастливи“, заяви Сержиньо.
Халфът призна, че участието в Лига Европа е важна крачка в неговото развитие и сбъдната лична мечта.
„Когато дойдох тук, вече знаех, че ще имам възможност да играя в Европа. За мен е мечта да участвам в Лига Европа и това ще бъде много важно за кариерата ми. Най-важното обаче е отборът да постигне добър резултат“, допълни футболистът на Левски.
Сините приемат Залцбург в четвъртък, 17 септември, от 19:45 часа на Националния стадион „Васил Левски“.