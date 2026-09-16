Дете увисна от 9-ия етаж заради семеен скандал

Скандал между бивши съпрузи едва не завърши с трагедия в блок 52 в жилищен комплекс Сениче във Враца.

В нощта срещу 15 септември пиян мъж е посетил дома на бившата си съпруга под предлог, че иска да види тригодишното им дете, но веднага след отварянето на вратата е нападнал жената първо словесно, а след това и физически.