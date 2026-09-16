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Дете увисна от 9-ия етаж заради семеен скандал

Дете увисна от 9-ия етаж заради семеен скандал
БТА

Свидетели на ужасяващата сцена станали съседи, които се намирали пред блока и чули писъците на детето

Скандал между бивши съпрузи едва не завърши с трагедия в блок 52 в жилищен комплекс Сениче във Враца.

В нощта срещу 15 септември пиян мъж е посетил дома на бившата си съпруга под предлог, че иска да види тригодишното им дете, но веднага след отварянето на вратата е нападнал жената първо словесно, а след това и физически.

По време на разразилия се конфликт агресивният баща е хванал детето за ръката, завлякъл го е на балкона и го е провесил през терасата на деветия етаж, заплашвайки, че ще го хвърли, ако жената не признае дали има нов партньор.

Свидетели на ужасяващата сцена станали съседи, които се намирали пред блока и чули писъците на детето.

Те веднага подали сигнал на телефон 112, което довело до бързата намеса на полиция и спешна помощ.

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