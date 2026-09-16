Героят за Реал Мадрид: Сега ни предстои Атлетико

Карлос Еспи не скри емоциите си, след като отбеляза победния гол за Реал Мадрид при успеха с 3:2 над Елче в шестия кръг на Ла Лига.

Младият нападател се разписа в 90-ата минута и осигури трите точки на „белите“ в драматичния двубой.

„Много съм щастлив, по-щастлив от всеки друг на света. Опитвам се да помагам на отбора по всякакъв възможен начин и всеки път, когато излизам на терена, давам всичко от себе си“, заяви Еспи пред официалния сайт на клуба.

Футболистът определи началото на кариерата си в Реал Мадрид като сбъдната мечта, но подчерта, че вече мисли за следващите предизвикателства.

„Да започна кариерата си в Реал Мадрид по този начин е мечта. Но това не свършва дотук. Ще продължим напред, защото сега ни предстои мачът в неделя“, добави той.

Еспи отдаде успеха на целия състав и похвали съотборниците си за начина, по който използват предоставените им възможности.

„Това е заслуга на целия отбор. Всеки, който излиза на терена, използва шансовете си и дава всичко от себе си“, каза нападателят.

Победният гол падна след подаване на Килиан Мбапе. Еспи изрази възхищението си от френската звезда и призна, че за него е удоволствие да наблюдава работата му.

„Мбапе е невероятен. Страхотно е да го гледам как тренира и играе. Той ми даде асистенцията и съм много щастлив и за него“, коментира младият футболист.

Пред Еспи предстои и възможност за участие в първото му мадридско дерби.

„Очаквам го с нетърпение и съм невероятно развълнуван. Това ще бъде първото ми дерби и ще дадем всичко от себе си“, завърши той.

След победата Реал Мадрид заема второто място в класирането с 15 точки. Елче е на последната позиция с две.