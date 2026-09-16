Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Героят за Реал Мадрид: Сега ни предстои Атлетико

Героят за Реал Мадрид: Сега ни предстои Атлетико
АП/БТА

Младият нападател донесе победата над Елче с попадение в 90-ата минута

Карлос Еспи не скри емоциите си, след като отбеляза победния гол за Реал Мадрид при успеха с 3:2 над Елче в шестия кръг на Ла Лига.

Младият нападател се разписа в 90-ата минута и осигури трите точки на „белите“ в драматичния двубой.

„Много съм щастлив, по-щастлив от всеки друг на света. Опитвам се да помагам на отбора по всякакъв възможен начин и всеки път, когато излизам на терена, давам всичко от себе си“, заяви Еспи пред официалния сайт на клуба.

Футболистът определи началото на кариерата си в Реал Мадрид като сбъдната мечта, но подчерта, че вече мисли за следващите предизвикателства.

„Да започна кариерата си в Реал Мадрид по този начин е мечта. Но това не свършва дотук. Ще продължим напред, защото сега ни предстои мачът в неделя“, добави той.

Еспи отдаде успеха на целия състав и похвали съотборниците си за начина, по който използват предоставените им възможности.

„Това е заслуга на целия отбор. Всеки, който излиза на терена, използва шансовете си и дава всичко от себе си“, каза нападателят.

Победният гол падна след подаване на Килиан Мбапе. Еспи изрази възхищението си от френската звезда и призна, че за него е удоволствие да наблюдава работата му.

„Мбапе е невероятен. Страхотно е да го гледам как тренира и играе. Той ми даде асистенцията и съм много щастлив и за него“, коментира младият футболист.

Пред Еспи предстои и възможност за участие в първото му мадридско дерби.

„Очаквам го с нетърпение и съм невероятно развълнуван. Това ще бъде първото ми дерби и ще дадем всичко от себе си“, завърши той.

След победата Реал Мадрид заема второто място в класирането с 15 точки. Елче е на последната позиция с две.

Още по темата

Реал Мадрид се измъкна от резил с гол в добавеното време

Реал Мадрид се измъкна от резил с гол в добавеното време

Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията около Ерлинг Холанд

Реал Мадрид и Барселона следят ситуацията около Ерлинг Холанд

Родри: Не беше лесно да откажа на Реал Мадрид

Родри: Не беше лесно да откажа на Реал Мадрид

Реал Мадрид се върна към победите с разгром над Райо Валекано

Реал Мадрид се върна към победите с разгром над Райо Валекано

Бивша звезда на Реал Мадрид отново смени отбора

Бивша звезда на Реал Мадрид отново смени отбора

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 11 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 21 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 23 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 24 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 27 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 35 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 35 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 37 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 37 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 39 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 46 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 52 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 54 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 56 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час