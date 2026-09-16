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Никола Цолов може да продължи кариерата си в японската Супер Формула

Никола Цолов може да продължи кариерата си в японската Супер Формула
БТА

Ред Бул обмисля да направи българина резервен пилот през 2027 година и да го подготвя за титулярно място във Формула 1

Кариерата на Никола Цолов може да продължи в японската Супер Формула през следващия сезон, съобщава The New Zealand Herald.

Според информацията за българския пилот няма да има свободно титулярно място на стартовата решетка във Формула 1 през 2027 година.

В Ред Бул са останали изключително доволни от представянето на Лиам Лоусън като резерва в основния отбор. Поради тази причина ръководството планира да задържи новозеландеца като титуляр в Рейсинг Булс за още един сезон.

Това решение на практика би отложило евентуалния дебют на Цолов във Формула 1. Вместо титулярна позиция на българина може да бъде предложена ролята на резервен състезател на Ред Бул.

Очаква се тази длъжност да бъде комбинирана с пълен сезон в японската Супер Формула. Подобен ход не е необичаен за програмата на Ред Бул.

В миналото австрийският отбор изпрати Пиер Гасли и Лиам Лоусън в японския шампионат, преди двамата да получат възможност да се състезават във Формула 1.

Програмата на Цолов през 2027 година може да включва още множество тестове и участия в свободни тренировки. Целта ще бъде българинът да натрупа допълнителен опит и да се подготви за евентуално титулярно място във Формула 1 през 2028-а.

Супер Формула е водещият шампионат с едноместни автомобили в Япония и Азия. Всички участници използват идентично шаси SF23, а отборите могат да избират между двигатели на Хонда и Тойота.

Към момента няма официално потвърждение от Ред Бул за бъдещата програма на Никола Цолов.

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