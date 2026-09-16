Симеон Николов: Нуждаем се от вашата подкрепа

Мъжкият национален отбор на България по волейбол ще изиграе последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Воденият от Джанлоренцо Бленджини състав ще се изправи срещу световния шампион Полша.

Двубоят от група В е тази вечер от 19:00 часа в „Арена София“. България е сред домакините на европейското първенство.

Преди срещата Симеон Николов призова привържениците да подкрепят националите в залата.

„Чакаме всички фенове! Играем срещу Полша - най-добрия отбор в света. Нуждаем се от вашата подкрепа и се надявам да ви зарадваме с най-позитивните емоции“, заяви Николов.

Сблъсъкът с Полша ще бъде сериозно изпитание за българския тим преди следващата фаза на турнира.