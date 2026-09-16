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Необичайни проблеми за България преди мача с Дания за Купа „Дейвис“

Необичайни проблеми за България преди мача с Дания за Купа „Дейвис“
БТА

Националите са останали без топла вечеря и пътуват с малки автомобили между Копенхаген и Хилерьод

Българският национален отбор по тенис се сблъска с организационни затруднения преди решаващия двубой срещу Дания за Купа „Дейвис“, съобщава bTV.

Според информацията домакините не са осигурили оптимални условия за подготовката на българските състезатели. Към момента няма доказателства, че неудобствата са причинени умишлено.

В хотела, избран от Датската тенис федерация за настаняване на българския тим, се е задействала противопожарната аларма. Заради ситуацията националите са останали без планираната топла вечеря.

На състезателите е била предложена студена храна, включваща паста, пушена сьомга и моцарела. Това не е било оптималният вариант за професионални спортисти непосредствено преди важните срещи.

Проблемите не се ограничават единствено до храненето. Българският отбор е принуден да се придвижва с малки автомобили между Копенхаген и Хилерьод, където ще се проведе двубоят.

Пътуването между двата града отнема около 40-45 минути. Това създава допълнителен дискомфорт на тенисистите и удължава времето им на път.

Все още не е ясно дали става въпрос единствено за пропуски в организацията. Българският тим обаче не разполага с възможно най-добрите условия преди сблъсъка, който може да му осигури място в Световната група на Купа „Дейвис“.

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