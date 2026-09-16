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Двама се завръщат в групата на ЦСКА за дербито в „Надежда"

Двама се завръщат в групата на ЦСКА за дербито в „Надежда"
БТА

Анжело Мартино и Макс Ебонг са на разположение на Даниел Моралес

Треньорският щаб на ЦСКА, оглавяван временно от Даниел Моралес, определи групата за днешното гостуване на Локомотив (София). Отложеният мач от шестия кръг е от 19:00 часа на стадиона в столичния квартал „Надежда“. 

ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

Добрата новина за Моралес е завръщането на Анжело Мартино и Макс Ебонг. Левият бек пропусна мача с Арда (4:1) заради здравословни проблеми, а наказанието на беларуския национал след финала за Суперкупата на България (б.р. - победата с 4:2 срещу Левски) беше намалено, което му позволява да бъде на разположение за мача тази вечер.

Групата на ЦСКА:

21. Фьодор Лапухов, 25. Димитър Евтимов, 2. Давид Пастор, 19. Андрей Йорданов, 14. Теодор Иванов, 4. Диниш Алмейда, 5. Жан-Филип Гбамен, 32. Факундо Родригес, 17. Анжело Мартино, 37. Бари Котър, 11. Мохамед Брахими, 6. Бруно Жордао, 94. Исак Соле, 8. Стефано Сенси, 99. Джеймс Ето’о, 7. Макс Ебонг, 30. Петко Панайотов, 67. Каталин Иту, 38. Лео Перейра, 28. Йоанис Питас, 9. Сантяго Годой, 10. Жоел Цварц

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