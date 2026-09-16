Александър Везенков в Топ 5 на най-високоплатените баскетболисти в Европа

Българският национал Александър Везенков отново е сред най-високоплатените играчи в европейския баскетбол, показва проучване на специализирания сайт Basket News. Според литовското издание крилото на Олимпиакос и България е пети по заплата в Евролигата с 3.7 милиона евро на година.

Везенков: Успехът ни дава глад да се върнем отново на върха

Недосегаем на върха в подреждането е Василие Мицич, когото пак ще гледаме в София с екипа на Апоел (Тел Авив). Сръбският национал си заработрва по 5.6 милиона евро на сезон, следван от Найджъл Хейс-Дейвис, сменил НБА с Панатинайкос в средата на миналия сезон. Американецът има договор до 2028 г. за 5 милиона евро годишно.

Съотборникът му и сънародник Кендрик Нън е трети, след като миналата година подписа нов контракт с ПАО за 4.5 милиона евро на сезон и към онзи момент бе №1 по заплата в Евролигата. След това Мицич премина в Апоел и го измести от върха.

Друго НБА попълнение на Панатинайкос Гершон Ябуселе се нарежда четвърти с тригодишния си договор с гърците за общо 12 милиона евро. После идва Везенков с 3.7 млн.