Присъдите срещу бившите лидери на АОК предизвикаха протести и сблъсъци в Хага и Прищина

В Хага и Прищина бяха регистрирани протести и напрежение след обявяването на първоинстанционните присъди за четиримата бивши висши служители на Армията за освобождение на Косово. Според първоначални съобщения в медиите няколко души са били задържани след опит да пробият полицейския кордон.

Специализираните съдилища на Косово осъдиха бившия президент на Косово Хашим Тачи на 25 години затвор за военни престъпления. Якуп Красничи също получи 25-годишна присъда, Кадри Весели беше осъден на 18, а Реджеп Селими на 13 години затвор.

Голям брой поддръжници на подсъдимите се събраха пред съда в Хага, носейки албански знамена и емблеми на АОК. След обявяването на присъдите някои от демонстрантите се сблъскаха с полицията.

Кадри, публикувани от холандски медии, показват намесата на спецполицаи и използването на водни оръдия. Според първоначални съобщения в медиите няколко души са били задържани след опит за пробиване на полицейския кордон. Официална информация за броя на задържаните все още не е публикувана.

Протести се проведоха и в Прищина, където голям брой граждани наблюдаваха произнасянето на присъдите на публични събирания. Решението на съда беше посрещнато с освирквания и протести, а около няколко институции бяха разположени сили за сигурност.

Някои регионални медии съобщиха за инциденти в близост до централата на EULEX, но информацията за директна атака срещу съоръжението все още не е потвърдена от мисията или косовската полиция.

Тачи и тримата бивши командири бяха признати за виновни за незаконно задържане, изтезания, жестоко отношение и убийства, извършени по време и непосредствено след войната в Косово през 1998 и 1999 г. Съдът установи, че жертвите са цивилни и хора, считани за политически опоненти или сътрудници на сръбските власти.

Подсъдимите бяха оправдани по обвиненията в престъпления срещу човечеството, тъй като съдебният състав установи, че не е доказано съществуването на широко разпространено или систематично нападение срещу цивилното население.

И четиримата преди това пледираха невинни, а адвокатите им обявиха обжалвания. За много косовски албанци бившите лидери на АОК са национални герои, поради което процесът и присъдите предизвикаха бурни реакции в Косово.

Съдът обаче подчерта, че предмет на производството не е АОК като организация или борбата за независимост на Косово, а индивидуалната наказателна отговорност на подсъдимите.