Турция въвежда строги стандарти за дюнера, суджука и бургерите

Министерството на земеделието и горите на Турция обяви реформа в хранителния сектор, с която налага строги изисквания към месните продукти в страната. Целта на новите регулации е да защитят здравето на потребителите и да съхранят автентичните кулинарни традиции, предава БТА.

Една от най-сериозните промени засяга популярния дюнер. Максималното допустимо количество мазнини в пилешкия дюнер и смесите с птиче месо се намалява от досегашните 20% на 15 на сто. Освен това ресторантите и производителите вече ще бъдат задължени ясно да изписват на етикетите вида на вложеното месо – дали е направено от чисто месо, от кайма или е смес. За да се спре изкуственото увеличаване на грамажа на продуктите, държавата налага пълна забрана за използването на соя и нишесте.

Новите стандарти обхващат и други емблематични храни, като месото в бургерите вече трябва стриктно да покрива критериите, определени за традиционното кюфте. В суджука, пастърмата и кавърмата се въвежда пълна забрана за добавянето на сирене и фъстъци, за да се запази автентичният им вкус. Като цяло в месните изделия вече не се позволява влагането на външни протеини, като единствените изключения се правят за яйца, прясно и кисело мляко.

По думите на турския земеделски министър Ибрахим Юмаклъ мерките целят да гарантират безупречно качество на храната на трапезата чрез засилени държавни проверки. Всички компании, регистрирани преди публикуването на новите разпоредби, ще разполагат с гратисен период до 31 март 2027 г., за да приведат рецептите и етикетите си в съответствие с изискванията.