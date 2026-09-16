Омбудсманът предлага специално финансиране за деца, които не владеят добре български

Да бъде осигурена ранна и устойчиво финансирана езикова подкрепа за децата, които не владеят достатъчно добре български език. Това предлага омбудсманът Велислава Делчева в становище до председателя на парламентарната Комисия по образование и наука Димитър Здравков, съобщиха от институцията.

Според Делчева добрата езикова подготовка още преди постъпването в първи клас е ключова предпоставка за успешното включване на децата в образователния процес.

Омбудсманът предлага в държавния образователен стандарт за финансиране на институциите да бъде въведен отделен компонент за „езикова подкрепа“. Чрез него училищата ще могат да получават допълнителен ресурс за работа с ученици, които не владеят български език в достатъчна степен.

Делчева: Повтарянето на първи клас не решава проблема

В становището си омбудсманът коментира и предложението за възможност за повтаряне на първи клас. Според нея подобна мярка сама по себе си няма да преодолее езиковите затруднения.

Вместо това усилията трябва да бъдат насочени към допълнителна подкрепа в училище, индивидуална работа с децата и възможност за повече учебни часове.

Делчева предупреждава, че повтарянето на класа крие и риск детето да се почувства изолирано или стигматизирано, което впоследствие може да увеличи опасността от отпадане от образователната система.

Омбудсманът призова за баланс при предмета „Добродетели и религии“

Велислава Делчева изразява позиция и по предложението за въвеждане на задължителен предмет „Добродетели и религии“. Тя отчита значението на ценностното възпитание и ролята на училището за насърчаване на уважението, толерантността и познаването на различията, но подчертава необходимостта да бъдат отчетени различните обществени позиции.

„Конституцията определя светския характер на образованието и гарантира свободата на съвестта и избора на вероизповеданието, поради което смятам, че при наличието на различни и често противоположни обществени позиции, е важно да се намери балансиран подход, който уважава както интереса на гражданите, които желаят подобно обучение, така и правото на онези, които не желаят децата им да участват в него“, подчертава Делчева.

Според омбудсмана преди въвеждането на нов задължителен предмет трябва да има яснота и за неговото съдържание, подготовката на преподавателите и отражението върху учебната натовареност.

Необходимо е да бъде уточнено какви теми ще се изучават, кой ще ги преподава и дали новият предмет няма да бъде за сметка на други дисциплини или да доведе до допълнително натоварване на учениците, посочва Делчева.