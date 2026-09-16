Клоп готви сериозно подмладяване на Германия

Юрген Клоп планира да даде възможност на редица млади играчи още в първите си мачове начело на националния отбор на Германия. Според местните медии селекционерът ще обяви разширен състав от близо 40 футболисти за предстоящите срещи в Лигата на нациите.

Големият брой повикани ще позволи на Клоп да прави повече ротации в натоварената програма. Очаква се сред отсъстващите да бъде нападателят на Щутгарт Дениз Ундав.

Според Sky Germany Клоп вече е разговарял лично с 30-годишния футболист и го е информирал, че няма да разчита на него за предстоящите двубои. Новият капитан на Щутгарт все още няма отбелязан гол през сезона, но е записал четири асистенции във всички турнири.

Ундав има девет попадения в 13 мача за Германия. Три от тях бяха реализирани на Световното първенство по-рано тази година, когато Бундестимът беше воден от Юлиан Нагелсман. И в трите случая нападателят се разписа след появата си като резерва.

За сметка на това Клоп обмисля да повика двама нападатели на Айнтрахт Франкфурт - Юнес Ебнуталиб и Йонатан Буркарт. За Ебнуталиб това би било първо включване в мъжкия национален отбор.

Шанс за дебют могат да получат още Том Бишоф от Байерн Мюнхен и Саид Ел Мала от Кьолн. Сред обсъжданите имена са също офанзивният полузащитник на РБ Лайпциг Браян Груда и дефанзивният халф на Елверсберг Феликс Кайдел, който е съотборник на българския национал Лукас Петков.

Четиримата имат опит в младежките формации на Германия, но все още не са играли за представителния тим.

Очаква се Марк-Андре тер Стеген и Карим Адейеми да се завърнат в състава. Вратарят е гласен отново за титуляр, а доброто представяне на Адейеми с екипа на Барселона може да му осигури доверието на Клоп.

Дебютът на новия селекционер ще бъде при гостуването на Нидерландия на 24 септември. Следват домакинства срещу Гърция на 27 септември и Сърбия на 1 октомври, а на 4 октомври Германия отново ще срещне гърците, този път като гост.