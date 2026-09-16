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Две катастрофи за една нощ: Шофьор с Audi A8 буйства пред полицаи край Несебър

Две катастрофи за една нощ: Шофьор с Audi A8 буйства пред полицаи край Несебър
Pixabay

36-годишният софиянец избягал след първия инцидент, а след задържането отказал тестове за алкохол и наркотици

36-годишен мъж от София е задържан след две последователни катастрофи между Свети Влас и Несебър. След първия инцидент той напуснал мястото и продължил с видимо висока скорост, а по-късно проявил агресия пред пристигналите полицаи, съобщава "Флагман".

Случаят е от 15 септември около 2:30 часа. Мъжът управлявал Audi A8 със софийска регистрация, когато катастрофирал в Свети Влас. Вместо да остане на мястото на произшествието, той продължил в посока Несебър.

По информация на полицията автомобилът се движел с видимо висока скорост.

Малко по-късно последвала и втора катастрофа. В района пред хотел "Бохеми" в "Слънчев бряг" Audi-то отново претърпяло пътен инцидент. След това автомобилът спрял пред хотел "Съмър Дриймс".

Водачът слязъл от колата във видимо неадекватно състояние. При последвалата проверка самоличността му била установена, но мъжът проявил агресия и започнал да буйства. Полицаите го задържали за срок до 24 часа.

36-годишният софиянец отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той не се съгласил и да даде кръвна проба за химичен анализ.

Към момента не се съобщава какво е причинило двете катастрофи, както и какви са нанесените щети. Няма предоставена и информация за пострадали при произшествията.

Работата по случая продължава в Районното управление в Несебър.

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