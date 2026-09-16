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„Левски на Левскарите“ излезе с позиция за новия модел на управление на клуба

„Левски на Левскарите“ излезе с позиция за новия модел на управление на клуба
Снимка: Фейсбук-страницата на Левски на Левскарите

Сдружението изрази притеснения за концентрацията на власт и поиска повече яснота около сделката за собствеността и плановете за нов стадион

Сдружение „Левски на Левскарите“ представи своята позиция след Общото събрание на акционерите на ПФК Левски, проведено на 14 септември.

Според организацията новата управленска система концентрира властта и поставя управлението на клуба изцяло под контрола на мажоритарния собственик. От сдружението смятат още, че възможностите за надзор и вътрешни корективи са били премахнати.

В позицията се подчертава, че решенията, свързани с името, емблемата и идентичността на Левски, остават в правомощията на Общото събрание на акционерите, а не на директорите, назначени от мажоритарния собственик.

„Левски на Левскарите“ съобщи също, че е гласувало против избирането на Наско Сираков на почетната длъжност „президент“.

Сдружението посочи, че по време на събранието не е бил даден отговор за размера на сумата по сделката за покупко-продажбата на клуба и по чия сметка са постъпили средствата.

Поставени са въпроси и за бъдещото развитие на Левски, както и за проекта за нов стадион. Според организацията не е станало ясно как ще бъдат осигурени финансирането и изпълнението на тези планове, какви гаранции са предвидени и кой ще носи отговорност при евентуално неизпълнение.

Неизяснен остава и въпросът чия собственост ще бъде планираната за изграждане инфраструктура, допълват от „Левски на Левскарите“.

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