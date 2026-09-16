„Левски на Левскарите“ излезе с позиция за новия модел на управление на клуба

Сдружение „Левски на Левскарите“ представи своята позиция след Общото събрание на акционерите на ПФК Левски, проведено на 14 септември.

Според организацията новата управленска система концентрира властта и поставя управлението на клуба изцяло под контрола на мажоритарния собственик. От сдружението смятат още, че възможностите за надзор и вътрешни корективи са били премахнати.

В позицията се подчертава, че решенията, свързани с името, емблемата и идентичността на Левски, остават в правомощията на Общото събрание на акционерите, а не на директорите, назначени от мажоритарния собственик.

„Левски на Левскарите“ съобщи също, че е гласувало против избирането на Наско Сираков на почетната длъжност „президент“.

Сдружението посочи, че по време на събранието не е бил даден отговор за размера на сумата по сделката за покупко-продажбата на клуба и по чия сметка са постъпили средствата.

Поставени са въпроси и за бъдещото развитие на Левски, както и за проекта за нов стадион. Според организацията не е станало ясно как ще бъдат осигурени финансирането и изпълнението на тези планове, какви гаранции са предвидени и кой ще носи отговорност при евентуално неизпълнение.

Неизяснен остава и въпросът чия собственост ще бъде планираната за изграждане инфраструктура, допълват от „Левски на Левскарите“.