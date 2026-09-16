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Трагедията в "Младост": Бабата звъняла от два различни телефона

Трагедията в "Младост": Бабата звъняла от два различни телефона
БТА

СДВР изясни хронологията на обажданията след смъртта на 6-годишното дете и неговия баща

Общо четири сигнала са подадени на телефон 112 във връзка с тежкия инцидент в столичния квартал "Младост", при който 6-годишно дете беше открито мъртво с прободни рани, а баща му почина след падане от петия етаж. От СДВР проследиха минута по минута хронологията на обажданията.

Първият сигнал е получен в 11:17 часа. Съсед съобщил за мъж, който е скочил от петия етаж на жилищна сграда.

Само минута по-късно - в 11:18 часа, майката на мъжа също се свързала със спешния телефон. В първоначалния шок тя използвала телефона на сина си, който бил останал в жилището.

В 11:24 часа съседът позвънил за втори път и уточнил, че мъжът вече няма жизнени функции.

По същото време бабата се обадила от собствения си телефон, този път за да съобщи за състоянието на 6-годишното си внуче.

Бабата излязла за около 15 минути

По данни на полицията детето и неговият баща живеели заедно с родителите на мъжа. Майката на детето е напуснала семейството преди около три години.

В деня на трагедията дядото тръгнал на работа, а сутринта бабата уведомила учителката в детската градина, че 6-годишното дете няма да я посети по лични причини.

"Днес сутринта бабата е позвънила на учителката на детето в градината да каже, че няма да я посети поради лични причини, без да конкретизира какви", заяви директорът на СДВР Николай Пелтеков.

По-късно жената оставила детето с баща му и излязла до близък магазин за около 15 минути. След като се прибрала, открила внучето си с прободни рани.

Пристигналите на място спешни екипи констатирали смъртта и на детето, и на бащата.

През 2023 г. е имало сигнал за бащата

От СДВР съобщиха още, че преди около три години мъжът е бил настанен за кратко в лечебно заведение след сигнал за буйстване.

Според Пелтеков впоследствие той редовно приемал назначените му лекарства и не е проявявал признаци на агресия или поведение, което да застрашава близките му.

Разследването на обстоятелствата около трагедията продължава.

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