Задвижиха отчуждаването на имоти за Националната детска болница

Столичната община започна отчуждаването на 21 имота, необходими за изграждането на прилежащата улична мрежа към бъдещата Национална детска болница. За 14 от тях процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени.

Паралелно с отчуждаването се работи по три подробни устройствени плана, които трябва да осигурят ключова част от инфраструктурата около лечебното заведение - транспортен достъп, паркиране и електрозахранване.

Първият план предвижда удължаване на съществуващата задънена улица от Софийския околовръстен път до терена на болницата.

Вторият е за изграждането на голям паркинг срещу лечебното заведение при ул. "Харманлийско въстание", който трябва да бъде свързан с болницата чрез подземна връзка. Целта е да бъдат осигурени допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.

Третият план засяга електрическата подстанция, необходима за функционирането на комплекса. Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността.

Подготвят и връзката с Околовръстния път

Общината извършва предварителни проучвания и за връзките на бъдещата улична мрежа със Софийския околовръстен път и съществуващата инженерна инфраструктура. Направено е геодезическо заснемане на достъпните имоти и са събрани данни от експлоатационните дружества.

Достъпът до Националната детска болница е свързан и с бъдещото изграждане на Западната дъга на Околовръстния път.

"Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Според посочените от Общината разчети изграждането на Западната дъга може да спести средно до 30 минути пътуване в посока. Данните са базирани на времето за изчакване в пиковите часове на съществуващите кръстовища, през които преминават над 30 000 превозни средства дневно.

Реализирането на Националната детска болница изисква паралелна работа на държавата и Столичната община, тъй като освен самата сграда трябва да бъдат осигурени пътен достъп, паркиране, електрозахранване и необходимата инженерна инфраструктура.