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Задвижиха отчуждаването на имоти за Националната детска болница

Задвижиха отчуждаването на имоти за Националната детска болница
БТА (архив)

За 14 от общо 21 имота процедурите вече са приключили, а Общината подготвя улица, голям паркинг и електрическа подстанция

Столичната община започна отчуждаването на 21 имота, необходими за изграждането на прилежащата улична мрежа към бъдещата Национална детска болница. За 14 от тях процедурите вече са приключили и обезщетенията са изплатени.

Паралелно с отчуждаването се работи по три подробни устройствени плана, които трябва да осигурят ключова част от инфраструктурата около лечебното заведение - транспортен достъп, паркиране и електрозахранване.

Първият план предвижда удължаване на съществуващата задънена улица от Софийския околовръстен път до терена на болницата.

Вторият е за изграждането на голям паркинг срещу лечебното заведение при ул. "Харманлийско въстание", който трябва да бъде свързан с болницата чрез подземна връзка. Целта е да бъдат осигурени допълнителни места за автомобилите на пациенти и посетители.

Третият план засяга електрическата подстанция, необходима за функционирането на комплекса. Устройственият проект вече е готов, изготвени са необходимите оценки и се работи по уреждането на собствеността.

Подготвят и връзката с Околовръстния път

Общината извършва предварителни проучвания и за връзките на бъдещата улична мрежа със Софийския околовръстен път и съществуващата инженерна инфраструктура. Направено е геодезическо заснемане на достъпните имоти и са събрани данни от експлоатационните дружества.

Достъпът до Националната детска болница е свързан и с бъдещото изграждане на Западната дъга на Околовръстния път.

"Околовръстният път е важен не само защото ще съкрати времето за пътуване и ще намали вредните емисии, но и защото ще осигури бързи трасета до Националната детска болница", заяви заместник-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

Според посочените от Общината разчети изграждането на Западната дъга може да спести средно до 30 минути пътуване в посока. Данните са базирани на времето за изчакване в пиковите часове на съществуващите кръстовища, през които преминават над 30 000 превозни средства дневно.

Реализирането на Националната детска болница изисква паралелна работа на държавата и Столичната община, тъй като освен самата сграда трябва да бъдат осигурени пътен достъп, паркиране, електрозахранване и необходимата инженерна инфраструктура.

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