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България търси европейски пари за ключови транспортни и енергийни проекти

България търси европейски пари за ключови транспортни и енергийни проекти
БТА

Страната ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност, която трябва да постави инфраструктурните ѝ приоритети на европейско ниво

България ще търси европейско и международно финансиране за големи инфраструктурни проекти в железопътния и автомобилния транспорт, енергетиката и съхранението на енергия. Това заяви външният министър Велислава Петрова-Чамова в Страсбург, след като беше обявено, че страната ни ще бъде домакин на Регионална среща на върха за свързаност.

Форумът беше анонсиран в рамките на годишната реч за състоянието на ЕС на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, произнесена на 16 септември.

Според Петрова-Чамова целта е България да затвърди позицията си като входна точка между Европа и Азия, а инфраструктурните проекти на страната да бъдат разглеждани като част от по-широката европейска свързаност.

"Поставихме свързаността като основна наша приоритетна тема, която позиционира България като входна точка на Европа, а не като периферия", заяви външният министър.

Железопътната връзка с Турция сред приоритетите

Един от проектите, върху които Петрова-Чамова постави акцент, е железопътната връзка между България и Турция. По думите ѝ увеличаването на капацитета от турска страна може да създаде затруднения, ако българската инфраструктура не бъде развивана със същите темпове.

"Сами разбирате, че това ще доведе до тапа, до проблем от наша страна за транспорта", коментира тя.

Плановете обаче не се ограничават само до железниците. Правителството възнамерява да постави във фокуса пътни проекти, разширяване на съществуващата енергийна инфраструктура и увеличаване на възможностите за съхранение на енергия.

Проектите са твърде скъпи за финансиране само от България

Една от основните цели на предстоящата среща ще бъде търсенето на модели за финансиране. Очаква се в подготовката да бъдат включени европейски, частни и други международни финансови институции.

"В голяма степен те са изключително скъпи и непосилни за която и да е страна да ги покрие със собствени ресурси", посочи Петрова-Чамова.

Идеята е българските инфраструктурни приоритети да бъдат представени не просто като национални проекти, а като част от стратегическите транспортни и енергийни коридори на целия Европейски съюз. Това според външния министър ще бъде важно и при преговорите за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС.

България иска да бъде връзката между Европа и Азия

Значението на транспортните коридори се увеличава и заради войните в Украйна и Близкия изток, които поставят пред ЕС необходимостта от алтернативни маршрути и намаляване на икономическите зависимости, посочи министърът.

Регионалната среща ще бъде свързана и с развитието на т.нар. Среден коридор между Европа и Азия, като амбицията е търговските потоци по маршрута да бъдат увеличени, а времето за транзит - съкратено.

Според Петрова-Чамова инициативата за домакинството е българска и е резултат от работата между правителството, Министерството на външните работи, транспортното ведомство и Европейската комисия.

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