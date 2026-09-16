Михаил Миков от ИК на Йотова: Да върнем смъртното наказание и да бесим наркодилърите ли?

"Знам, че общественото любопитство е голямо, но има граници, зад които не трябва да се минава. Последните години нашето общество премина много граници", посочи Миков.

Не трябва да се публикува експертиза от досъдебно производство . Това заяви пред НОВА Нюз членът на Инициативния комитет на Илияна Йотова и бивш председател на НС Михаил Миков .

Той коментира темата с напускането на на комитета от страна на Валерия Велева заради публикуването в нейния сайт на експертизата от разследването на казуса "Петрохан - Околчица", без да бъдат заличени имената на непълнолетно момиче и нейния баща.

"Абсурдно е това, което се случва с помилванията на Илияна Йотова. По темата се спекулира много. Ако погледнем предишните президенти, ще видим, че Йотова е помилвала много по-малко хора от тях. Жаждата за мъст, която се превърна в политическо оръжие, е гледна точка на много политици", каза Миков.

По думите му много ниско е равнището на политическите съперници на Йотова, които спекулират с тази тема.

"Това е чист вид популизъм. Разбира се, че се помилват престъпници. Тези, които поставят темата, искат единствено да уязвят Йотова. Това е пълна глупост. Да върнем смъртното наказание и да бесим всички наркодилъри. Ще реши ли това проблемите с наркотиците?", попита Миков.