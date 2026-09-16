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Иван Таков: Данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация

Иван Таков: Данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация
БТА

Реалната стойност на жилищните имоти, особено в София, е нараснала в пъти, посочи Таков

Данъчните оценки със сигурност се нуждаят от актуализация, тъй като това не е правено от повече от 20 години. Това каза пред БТВ Иван Таков, председател на групата на "БСП - За България" в СОС. 

"Същевременно реалната стойност на жилищните имоти, особено в София, е нараснала в пъти“, посочи той, като добави, че "механичното увеличаване само на данъчните оценки е социално несправедливо“. 

Не е справедливо да третираме по един и същи начин пенсионер, който преди 40 години си е купил апартамент, и инвеститор с 15 жилища в същия район“, смята Таков.

По думите му затова е много важно да има диференциация.

Данъчните оценки може поетапно да се увеличават, защото това автоматично би имало отражение върху приходите на общините. Вдигането на данъчната оценка ще засегне най-малко три пера от бюджета – такса недвижими имоти, възмездното прехвърляне на имоти и такса битови отпадъци“, каза Иван Таков.

Крайно време е богатите да поемат по-голяма част от данъчната отговорност и това важи и за недвижимите имоти. Жилището има две функции – да се използва за живеене, а другата е инвестиционна стойност. В момента може би около 25% от жилищата в София стоят празни“, допълни той.

 

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