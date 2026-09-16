Хеликоптер на телевизия се разби в Лос Анджелис, загинаха най-малко трима души

Хеликоптер на телевизионния канал NBC4, който екипът му използвал за отразяване на пътнотранспортно произшествие, се разби в квартал "Чатсуърт" в Лос Анджелис и избухна в пламъци. При инцидента са загинали най-малко трима души - двама на борда на хеликоптера и един човек на земята, съобщиха Асошиейтед прес и Франс прес, позовавайки се на местните власти.

Водещ на NBC4 потвърди в ефир, че при падането на хеликоптера са загинали двама души. Говорител на местната пожарна съобщи, че още най-малко един човек е загинал на земята.

Инцидентът е станал около 19:00 ч. местно време край едноетажна търговска сграда в "Чатсуърт", в северозападната част на Лос Анджелис. Все още не е установена причината за падането на машината.

Хеликоптерът е бил изпратен да заснеме мястото на катастрофа между автомобил и автобус. При първоначалния инцидент също е имало жертви и ранени.

Според пожарната служба на Лос Анджелис при сблъсъка с автобуса са загинали най-малко двама души, а шестима са били ранени.

Хеликоптерите, използвани от американските телевизии, обикновено превозват двама души - пилот и телевизионен репортер, който заснема кадрите. В Лос Анджелис редица медии използват въздушни екипи за отразяване на пожари, автомобилни преследвания и други инциденти.

Градът е вторият по големина в САЩ, а въздушното пространство над него е натоварено заради големия брой летателни апарати, отбелязва Франс прес.

Според информация на сайта на телевизията сред загиналите в хеликоптера са журналистката Елиана Морено и пилотът Джордж Марсиниу.

Морено е родена в окръг Ориндж и е познато лице на NBC4 и Telemundo 52. Тя се присъединява към екипа на "Ейнджъл сити еър" през 2010 г., когато получава диплома по телевизионна журналистика и политически науки от университета "Чапман".

Журналистката е работила за няколко медии в Южна Калифорния. Според сайта на телевизията тя започва да лети с Марсиниу през 2023 г.

Марсиниу е израснал в Южна Калифорния и е завършил гимназия в Бърбанк през 1974 г.