Северна Македония изхвърли Израел от ЕвроВолей 2026

Националният отбор на Израел отпадна в груповата фаза на Европейското първенство по волейбол за мъже. Израелците загубиха с 0:3 (21:25, 23:25, 22:25) от Северна Македония в „Арена София“.

Израел се нуждаеше от задължителна победа, за да запази шансове за класиране в елиминационната фаза. Тимът обаче допусна четвъртото си поражение в група В и приключи участието си в турнира.

Северна Македония вече беше загубила възможност да продължи напред, но завърши надпреварата с убедителен успех. Македонците останаха на пето място в групата, а Израел зае последната шеста позиция.

Най-резултатен за победителите беше Никола Гьоргиев с 20 точки. Шай Либерман реализира 21 точки за Израел.

Резултатът изпрати Португалия на осминафиналите. Иберийците заемат четвъртото място в групата с четири точки и в първия кръг на директните елиминации ще се изправят срещу Франция в София.

По-късно тази вечер България ще срещне Полша в последния си двубой от група В.