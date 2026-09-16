Рафаел Надал отново ще излезе на корта

Рафаел Надал ще се завърне на корта за серия от демонстративни срещи пред родна публика. Испанецът, който прекрати професионалната си кариера след последното си участие за Купа „Дейвис“, отново ще вземе ракетата на 3 октомври в Манакор.

Носителят на 22 титли от Големия шлем ще бъде основното лице на специално събитие, посветено на десетата годишнина на неговата тенис академия.

Имената на съперниците на Надал все още не са обявени. Организаторите обаче намекнаха, че в демонстративните мачове могат да се включат някои от водещите имена в съвременния тенис.

Това ще бъде първата поява на испанеца на корта пред публика след последния му мач за националния отбор.

Основаната през 2016 година академия на Надал се утвърди като важен център за развитието на млади тенисисти. Сред състезателите, свързани с нея, са Каспър Рууд и Александра Еала.

През годините проектът се разрасна и вече разполага с бази в редица държави, сред които Гърция, Кувейт, Хонконг и Египет.

Надал наскоро отхвърли възможността да стане постоянен треньор на играч от професионалния тур, но продължава да помага за развитието на следващото поколение. Събитието в Манакор ще бъде излъчено по платформата Movistar Plus.