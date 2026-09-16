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Новак Джокович се завръща в Пекин след 11-годишно отсъствие

Новак Джокович се завръща в Пекин след 11-годишно отсъствие
АП/БТА

Сърбинът е шесткратен шампион в китайската столица и няма загуба в турнира

Новак Джокович потвърди, че ще участва на турнира от категория ATP 500 в Пекин.

Бившият номер едно в света ще се завърне в китайската столица за първи път от 2015 година.

Джокович има впечатляващи резултати в надпреварата. Сърбинът е шесткратен шампион на China Open и никога не е губил мач в турнира.

Балансът му в Пекин е 29 победи и нито едно поражение. Сега той ще се опита да продължи серията си и да спечели титлата за седми път.

Джокович се завръща на корта след разочароващото си представяне на US Open, където отпадна още в първия кръг.

Ранната загуба в Ню Йорк доведе и до отстъпление в световната ранглиста. В момента 39-годишният сърбин заема 12-ото място.

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