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Revolut предаде лични данни на стотици клиенти след фалшиви искания от държавен имейл

Revolut предаде лични данни на стотици клиенти след фалшиви искания от държавен имейл

Сред разкритата информация има документи за самоличност, адреси и данни за транзакции, но от компанията уверяват, че сметките и средствата на клиентите не са засегнати

Revolut потвърди, че е предоставила чувствителни лични данни на свои клиенти на неупълномощена трета страна, след като измамници изпращали искания за информация чрез имейл адрес от легитимен домейн на държавна институция. По данни на Financial Times засегнатите са около 680 души в различни европейски държави. Самата компания публично определя броя им като ограничен.

Случаят не представлява пробив в банковите системи на Revolut. Компанията го определя като "сложна външна измама чрез представяне за друго лице", при която трета страна е използвала истински държавен домейн, за да изпраща фалшиви искания за клиентска информация.

Какви данни са били разкрити

Сред потенциално предоставената информация са имена, дати на раждане, домашни и електронни адреси, телефонни номера и копия на документи за самоличност. В отделни случаи може да са били разкрити и снимки за потвърждаване на самоличността, банкови извлечения и история на транзакциите.

Financial Times съобщава, че сред засегнатите има клиенти със значителни криптоактиви, като голяма част от тях са във Франция и Швейцария. Според изданието схемата е продължила месеци.

След установяването на измамата Revolut е блокирала използвания имейл адрес и е уведомила съответната държавна институция, правоохранителните органи, органите за защита на личните данни и финансовите регулатори. Засегнатите клиенти също са били потърсени директно.

От компанията подчертават, че системите на Revolut не са били компрометирани и средствата на клиентите не са засегнати.

Случаят поставя въпроси не толкова за техническата защита на банковата платформа, колкото за проверките, извършвани преди предоставянето на чувствителна клиентска информация по искане на институции.

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