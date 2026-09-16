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Денят на София няма да е почивен за учениците тази година

Денят на София няма да е почивен за учениците тази година
БТА

17 септември ще премине по стандартния учебен график, след като през 2025 г. празникът беше обявен за неучебен, но присъствен ден

Учениците в София ще бъдат в класните стаи на 17 септември въпреки празника на столицата. От Столичната община потвърдиха, че тази година Денят на София ще бъде редовен учебен ден за столичните училища.

Това означава, че занятията ще се провеждат по стандартния учебен график.

Решението е различно от това през 2025 г., когато кметът на София Васил Терзиев обяви 17 септември за неучебен, но присъствен ден.

Тогава до училищата беше изпратен списък с инициативи, които учениците можеха да посещават организирано според възрастта си, като идеята беше децата да се включат в събитията за празника на града.

Тази година 17 септември ще остане учебен ден, въпреки богатата програма за Деня на София, която включва концерти, спектакли, изложби, детски ателиета и други събития в различни части на столицата.

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