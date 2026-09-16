Тони Кроос хвана на мушка трима германски национали

Бившият германски национал Тони Кроос разкритикува Джам Мусиала, Флориан Вирц и Александър Павлович за представянето им по време на световното първенство. Германия отпадна в първия кръг на директните елиминации и за поредна година разочарова феновете си.

Кроос отсече: Германия няма нито един играч от световна класа

„Според мен Мусиала, Вирц и Павлович се представиха много слабо. Изобщо участваха ли на световното първенство? Бяха абсолютно незабележими", изригна Кроос в подкаст със своя брат Феликс. Тони Кроос се оттегли от националния отбор след Евро 2024 и като цяло спря с футбола.

Междувременно новият селекционер на Германия Юрген Клоп възнамерява извърши сериозно подмладяване в първия си списък с футболисти, който ще стане ясен утре, съобщават местните медии. Съставът ще е разширен до близо 40 имена, като идеята е специалистът да може да ротира доста в идващите мачове от Лигата на нациите.