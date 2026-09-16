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Тони Кроос хвана на мушка трима германски национали

Тони Кроос хвана на мушка трима германски национали
БТА

Изобщо участваха ли на световното, пита риторично халфът

Бившият германски национал Тони Кроос разкритикува Джам Мусиала, Флориан Вирц и Александър Павлович за представянето им по време на световното първенство. Германия отпадна в първия кръг на директните елиминации и за поредна година разочарова феновете си.

Кроос отсече: Германия няма нито един играч от световна класа

„Според мен Мусиала, Вирц и Павлович се представиха много слабо. Изобщо участваха ли на световното първенство? Бяха абсолютно незабележими", изригна Кроос в подкаст със своя брат Феликс. Тони Кроос се оттегли от националния отбор след Евро 2024 и като цяло спря с футбола.

Междувременно новият селекционер на Германия Юрген Клоп възнамерява извърши сериозно подмладяване в първия си списък с футболисти, който ще стане ясен утре, съобщават местните медии. Съставът ще е разширен до близо 40 имена, като идеята е специалистът да може да ротира доста в идващите мачове от Лигата на нациите.

 

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