Руският генерал-майор Антон Грунис, когото Владимир Путин по-рано е похвалил като "блестящ", е загинал при украински удар с дрон във временно окупираната част на Донецка област. Това съобщиха Силите за безпилотни системи на Украйна. За смъртта му по-късно съобщи и руският командир Апти Алаудинов.

Командващият Силите за безпилотни системи Роберт "Мадяр" Бровди заяви на 16 септември, че Грунис, командир на 4-та отделна мотострелкова бригада, е загинал на 12 септември при операция на 427-ма отделна бригада за безпилотни системи "Рарог".

Руският генерал е бил на фронтовата линия, като точните място и обстоятелства около смъртта му не са публично изяснени. Бровди разпространи и кадри, за които твърди, че показват удара по мястото, където се е намирал руският командир.

Алаудинов също потвърди смъртта на Грунис и го определи като "Истински мъж, истински офицер и голям патриот на родината си".

Грунис получи званието "Герой на Русия" от Владимир Путин само няколко седмици преди смъртта си. На 27 август руският министър на отбраната Андрей Белоусов му връчи медала "Златна звезда", символ на най-високото държавно отличие.

По-рано Путин е похвалил Грунис за действията му по време на бойните действия в Донецка област. Според думите на Бровди руският президент е заявил за него: "Човек с литовска фамилия, роден в Казан, се сражава блестящо".

Грунис, известен с позивната "Грозни", през юли е докладвал на Путин, че руските сили са превзели напълно Константиновка в Донецка област. Украйна и независими анализатори оспорват руските твърдения за превземането на града.

Според Бровди украинските сили са локализирали Грунис във временно окупираната част на Донецка област, след което на 12 септември е бил нанесен ударът.

Бровди заяви, че Грунис е седмият потвърден руски командир на ниво бригада, дивизия или армия, загинал при операции на украинските Сили за безпилотни системи. Това твърдение обаче не е независимо потвърдено.

По-рано се появиха съобщения, че руският генерал-лейтенант Сергей Милчаков вероятно е загинал при украински удар по руски военен щаб във временно окупирания Донецк в края на август. Смъртта му не е официално потвърдена.

Военната биография на Грунис включва обучение в Казанското суворовско военно училище, което той завършва през 1996 г., преди да навърши 17 години. Според открити биографични данни той е участвал във войната с Грузия през 2008 г., както и в чеченските войни, а по-късно е служил в Сирия, Крим и Украйна.

Грунис е командвал 4-та отделна мотострелкова бригада и е участвал във военните операции на руските сили в Украйна. Руските източници представят смъртта му като загуба на висш военен командир, докато украинската страна я свързва с операция на своите безпилотни сили.