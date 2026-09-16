Новини
Търси
Подкаст
Свят

Дронове на Украйна уби руски генерал-майор, когото Путин определи като "блестящ"

Дронове на Украйна уби руски генерал-майор, когото Путин определи като "блестящ"
Снимка: AP/БТА

Антон Грунис е бил командир на 4-та отделна мотострелкова бригада и е докладвал на руския президент за превземането на Константиновка

Руският генерал-майор Антон Грунис, когото Владимир Путин по-рано е похвалил като "блестящ", е загинал при украински удар с дрон във временно окупираната част на Донецка област. Това съобщиха Силите за безпилотни системи на Украйна. За смъртта му по-късно съобщи и руският командир Апти Алаудинов.

Командващият Силите за безпилотни системи Роберт "Мадяр" Бровди заяви на 16 септември, че Грунис, командир на 4-та отделна мотострелкова бригада, е загинал на 12 септември при операция на 427-ма отделна бригада за безпилотни системи "Рарог".

Руският генерал е бил на фронтовата линия, като точните място и обстоятелства около смъртта му не са публично изяснени. Бровди разпространи и кадри, за които твърди, че показват удара по мястото, където се е намирал руският командир.

Алаудинов също потвърди смъртта на Грунис и го определи като "Истински мъж, истински офицер и голям патриот на родината си".

Грунис получи званието "Герой на Русия" от Владимир Путин само няколко седмици преди смъртта си. На 27 август руският министър на отбраната Андрей Белоусов му връчи медала "Златна звезда", символ на най-високото държавно отличие.

По-рано Путин е похвалил Грунис за действията му по време на бойните действия в Донецка област. Според думите на Бровди руският президент е заявил за него: "Човек с литовска фамилия, роден в Казан, се сражава блестящо".

Грунис, известен с позивната "Грозни", през юли е докладвал на Путин, че руските сили са превзели напълно Константиновка в Донецка област. Украйна и независими анализатори оспорват руските твърдения за превземането на града.

Според Бровди украинските сили са локализирали Грунис във временно окупираната част на Донецка област, след което на 12 септември е бил нанесен ударът.

Бровди заяви, че Грунис е седмият потвърден руски командир на ниво бригада, дивизия или армия, загинал при операции на украинските Сили за безпилотни системи. Това твърдение обаче не е независимо потвърдено.

По-рано се появиха съобщения, че руският генерал-лейтенант Сергей Милчаков вероятно е загинал при украински удар по руски военен щаб във временно окупирания Донецк в края на август. Смъртта му не е официално потвърдена.

Военната биография на Грунис включва обучение в Казанското суворовско военно училище, което той завършва през 1996 г., преди да навърши 17 години. Според открити биографични данни той е участвал във войната с Грузия през 2008 г., както и в чеченските войни, а по-късно е служил в Сирия, Крим и Украйна.

Грунис е командвал 4-та отделна мотострелкова бригада и е участвал във военните операции на руските сили в Украйна. Руските източници представят смъртта му като загуба на висш военен командир, докато украинската страна я свързва с операция на своите безпилотни сили.

Още по темата

Украйна започна офанзива в северната част на Донецка област

Украйна започна офанзива в северната част на Донецка област

Двама загинали при руски удар по жилищен район в Източна Украйна

Двама загинали при руски удар по жилищен район в Източна Украйна

Нидерландия дава още 327 млн. евро за възстановяването на Украйна

Нидерландия дава още 327 млн. евро за възстановяването на Украйна

Турция: Разпространението на войната между Русия и Украйна към Черно море е "неприемливо"

Турция: Разпространението на войната между Русия и Украйна към Черно море е "неприемливо"

Фон дер Лайен обвини Русия в агресия и провокации срещу Европа

Фон дер Лайен обвини Русия в агресия и провокации срещу Европа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Софтуерен дефект е причината за срива на въздушния трафик във Великобритания

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Макрон: Европа и Франция са изправени пред засилени руски хибридни заплахи

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Русия поиска Япония да премахне американските „Тайфун“ от своя територия

Водещи

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

BIRD посочи фирмата зад полетите на Пеевски: Собственик е бащата на посланика ни в ОАЕ

  • Преди 18 минути
Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

Любо Ганев свали 40 килограма за 10 месеца: Вече не ползвам удължител за колана в самолета

  • Преди 18 минути
Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

Национален поход "По стъпките на Самуиловите воини" ще се проведе на 4 октомври

  • Преди 20 минути
Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 31 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 41 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 43 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 44 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 47 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 55 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 55 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 57 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 57 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 59 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 1 час
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 1 час