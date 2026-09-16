Близо 50 сигнала за пожари са регистрирани в Благоевградско за седмица

Екипи на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Благоевград регистрирали общо 48 сигнала за произшествия през изминалата седмица . 30 са били за пожари с или без преки материални загуби. Това съобщиха от дирекцията в страницата й във Фейсбук.

По-големи пожари за този период са два, единият от които е възникнал на 11 септември в района на благоевградското село Бистрица. Огънят е унищожил 30 декара сухи треви и ниска планинска растителност, съобщават от дирекцията.

В гасенето на пожара са участвали служители на Природен парк "Рилски манастир", както и на Държавно горско стопанство - Благоевград, на Рилската света обител, на Дирекция „Национален парк Рила“, както и доброволци от доброволното формирование към община Благоевград.

На следващия ден – 12 септември, в района на санданското село Ново Делчево се е разразил пожар от късо съединение в трафопост. От РДПБЗН – Благоевград съобщават, че в резултат на бързата реакция на служители на пожарната служба в Сандански са спасени цистерни с безводен амоняк, както и цистерни с корозивен амонячен разтвор, сярна и солна киселина.

От дирекцията призовават гражданите да спазват основните правила за пожарна безопасност, сред които да не се изхвърлят незагасени цигари от автомобили или в райони със суха растителност; да не се палят сухи треви, стърнища и отпадъци, както и при приготвяне на зимнина да не се оставя огън без наблюдение.