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17 септември ще бъде учебен ден за училищата в София

17 септември ще бъде учебен ден за училищата в София

Тази година празничният ден ще премине по стандартния учебен график

Денят на София – 17 септември, ще бъде учебен ден за училищата в София, съобщиха от Столичната община.

Тази година празничният ден ще премине по стандартния учебен график, уточняват от общината.

През миналата година кметът Васил Терзиев обяви 17 септември за неучебен, но присъствен ден, а до училищата беше изпратен списък с инициативи, които класовете можеха да посетят организирано според възрастта на учениците.

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