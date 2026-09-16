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Алексей Шпилевски се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Алексей Шпилевски се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Беларуският специалист е отказал оферта от МЛ Витебск и според информации води финални преговори с „червените“

Алексей Шпилевски е близо до това да поеме ЦСКА, съобщава беларуският сайт Football.by. Според информацията 38-годишният треньор е отхвърлил изгодно предложение от шампиона на Беларус МЛ Витебск.

Шпилевски е помолил ръководството на клуба да не му отправя нова покана за вакантния пост. Причината е, че специалистът води финални преговори с ЦСКА и се очаква скоро да бъде назначен начело на отбора.

Беларусинът е фаворит на ръководството на „червените“ за постоянен треньор. В момента тимът е воден временно от наставника на третия състав Даниел Моралес.

Шпилевски има шампионски титли в Казахстан и Кипър, спечелени съответно с Кайрат и Арис Лимасол. Последната му работа беше в руския Пари Нижни Новгород.

Според неофициална информация треньорът вече е пристигнал в София. Твърди се, че той е разгледал новия стадион „Българска армия“, клубната база в Панчарево и академия „Димитър Пенев“ край летище София.

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