Глобиха Хулио Веласкес, Левски ще плаща щетите във Враца

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз глоби старши треньора на Левски Хулио Веласкес и задължи клуба да възстанови нанесените щети на стадион „Христо Ботев“ във Враца.

Испанският специалист е санкциониран с 210 евро за провокативно поведение по време на гостуването на Ботев Враца. Срещата завърши без голове, а в последните минути Веласкес изпусна нервите си и счупи с юмрук стъкло на резервната скамейка.

„За провокативно поведение Дисциплинарната комисия наказва Хулио Веласкес Сантяго - старши треньор на ПФК Левски, с глоба в размер на 210 евро“, се посочва в решението.

Комисията задължава столичния клуб да възстанови и щетите, нанесени на съоръжението по време на двубоя.