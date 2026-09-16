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Лавров: Сърбия може да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна

Лавров: Сърбия може да бъде домакин на преговори между Русия и Украйна
БТА

По думите на руския външен министър Москва е готова да участва както в двустранни, така и в тристранни преговори за уреждане на конфликта.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че Сърбия не е изключена като възможно място за бъдещи преговори между Русия и Украйна за прекратяване на войната.

Всяка платформа за преговори по украинския конфликт, включително Сърбия, може да бъде разгледана, ако е приемлива за всички участници. Това заяви Лавров в Екатеринбург, отговаряйки на въпрос дали Белград би могъл да бъде домакин на подобни разговори.

По думите на руския външен министър Москва е готова да участва както в двустранни, така и в тристранни преговори за уреждане на конфликта.

Лавров посочи, че Русия не е прекратявала по своя инициатива нито един от започналите досега преговорни процеси. Като примери той посочи разговорите между Русия и Украйна в Беларус и Турция през 2022 г., последвалите двустранни контакти в Женева и тристранните преговори с американско участие в Абу Даби.

Според представянето на Лавров тези процеси са били преустановени не по инициатива на Москва.

Изявлението е направено по време на Международния младежки фестивал в Екатеринбург, който се провежда от 11 до 17 септември. В него участват около 10 000 млади хора от 191 държави.

Засега думите на Лавров представляват възможност, а не потвърдено решение за провеждане на преговори в Сърбия.

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