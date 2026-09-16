Сезонен работник е открит мъртъв на улица, разследват убийство

Мъж е открит мъртъв на улица в село Странско, област Хасково, а полицията разследва случая като убийство. Тялото е намерено около 7:30 часа, като към момента няма задържан.

Загиналият е от Ямболско и е пребивавал в селото като сезонен работник. По неофициална информация по тялото му са установени следи от нанесен побой.

Районът около мястото е отцепен, а криминалисти извършват оглед. След приключването му тялото ще бъде транспортирано за аутопсия, която трябва да установи точната причина за смъртта.

В рамките на разследването полицията разпитва жители на Странско и събира информация за последните часове от живота на мъжа и обстоятелствата, довели до смъртта му.

Към момента няма задържан по случая, а работата по изясняването му продължава.