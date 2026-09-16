Полицаят, самоубил се преди дни, ще бъде погребан утре в родното си село

Утре близки, приятели и жители на село Садово ще се простят с 28-годишния полицай Петко Атанасчиков, който беше открит мъртъв в жилището си в София на 10 септември. Погребението ще бъде от 12:00 часа на гробищата в родното му село.

Атанасчиков беше служител на охранителна полиция в СДВР. Той стана широко разпознаваем след протестите в София в края на ноември 2025 г., когато в социалните мрежи се разпространи негова снимка, на която се плези към протестиращи.

Снимката предизвика вълна от критики и негативни коментари срещу него. Няколко дни по-късно, на 6 декември, полицаят сам обясни във Facebook какво според него се е случило през онази вечер.

По думите му в продължение на повече от три часа, докато изпълнявал служебните си задължения по охрана на Народното събрание и района на бул. "Дондуков", бил обиждан от част от протестиращите.

"Признавам, че съм виновен - не е трябвало да се плезя, но адреналинът и нервите ми дошли в повече", пише тогава Атанасчиков.

Разказал за тежкия период след протестите

Месеци по-късно, през февруари, полицаят споделя и за случай с възрастна жена в столичния квартал "Люлин", която се представила за врачка и му казала, че трябва да напусне работата си.

"След протестите и натиска върху мен бях загубил себе си. Думите ѝ звучаха като глупости, но ме улучиха в точния момент", разказва той.

На 16 април публикува и кратко послание: "Ех, братя, загубих вече надежда, че някога ще прозрете социалното лицемерие на политиците!". Последната му публикация във Facebook е от 10 август, когато е снимал автомобил в Петрич.

На 10 септември Петко Атанасчиков е намерен мъртъв в дома си, след като негови близки не успели да се свържат с него по телефона и отишли до жилището му.

Утре в 12:00 часа Садово ще се сбогува с 28-годишния полицай, като местни жители призоваха всички, които искат да го изпратят в последния му път, да присъстват на погребението.