Кола излетя от пътя и се преобърна след катастрофа на АМ "Хемус"

Лек автомобил е напуснал пътното платно и се е преобърнал след сблъсък с камион на автомагистрала "Хемус". Катастрофата е станала при 31-вия километър в посока Варна и временно затруднява движението.

След удара колата е излязла вдясно извън пътното платно по посоката си на движение, след което се е преобърнала.

По първоначална информация пътник от лекия автомобил е с оплаквания. Към момента няма данни за други пострадали.

На двамата водачи са направени проби за употреба на алкохол, като резултатите са отрицателни, съобщиха от МВР.

Заради инцидента временно е ограничено движението в дясната активна лента на магистралата. Трафикът при 31-вия километър се осъществява в останалите свободни ленти и се регулира от екипи на "Пътна полиция".

Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват.