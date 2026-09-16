Експерт по "Петрохан - Околчица" се оказа и член на Комисията по помилванията

Името на психиатъра доц. Владимир Велинов свърза две от темите, които предизвикаха сериозен обществен и политически интерес през последните дни - експертизата по случая "Петрохан - Околчица" и работата на президентската Комисия по помилванията.

Велинов е сред специалистите, участвали в изготвянето на комплексната експертиза по разследването "Петрохан - Околчица". Публично представената експертиза е изготвена от екип, в който участват още криминални психолози и теолог.

Същевременно Велинов има дългогодишна връзка с Комисията по помилванията към президентската институция. Официалният архив на президентството показва, че още през 2012 г., при мандата на Росен Плевнелиев и вицепрезидента Маргарита Попова, той е представен като член на новосформираната комисия заедно с Ива Пушкарова, Юлия Бояджиева, Снежана Начева и Петя Тянкова.

Според News.bg Велинов е член на комисията и към момента. Именно тази информация създава пресечна точка между дебата около помилванията, извършени от Илияна Йотова като вицепрезидент, и експертизите по случая "Петрохан - Околчица". Към момента обаче от публично достъпните официални източници не се установява самото участие на Велинов в двете структури да доказва връзка между решенията по помилванията и разследването.

Обявен е за принадлежност към Държавна сигурност

Друг детайл от биографията на психиатъра е установената му принадлежност към бившата Държавна сигурност.

С решение от 8 януари 2014 г. Комисията по досиетата е установила принадлежност на Владимир Тодоров Велинов към ДС като агент с псевдоним "Иванов". В публикуваните данни е посочено управление VI-VII-III, както и наличието на документи, въз основа на които принадлежността му е установена.

Комисията по помилванията отново във фокуса

Името на комисията придоби особена актуалност през последните дни покрай публичния спор за решения за помилване, подписани от Йотова по времето, когато беше вицепрезидент.

На този фон участието на Велинов както в Комисията по помилванията, така и в експертния екип по "Петрохан - Околчица" предизвиква допълнителен интерес към състава и дейността на комисията.

Важно е обаче двете обстоятелства да бъдат разграничавани - наличието на един и същ експерт само по себе си не доказва политическа намеса или зависимост между разследването "Петрохан - Околчица" и президентската институция.