Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Феновете на ЦСКА подкрепиха Любо Пенев с емоционален транспарант

Феновете на ЦСКА подкрепиха Любо Пенев с емоционален транспарант
Стопкадър

Привържениците издигнаха образа на Ел Голеадор с посланието „Несломим!“ и скандираха името му

Привържениците на ЦСКА показаха подкрепата си към Любослав Пенев по време на гостуването на Локомотив София на стадиона в квартал „Надежда“.

В деветата минута на двубоя в сектора на „червените“ беше издигнат транспарант с изображение на легендарния нападател от годините му като футболист на ЦСКА. Ликът на Ел Голеадор беше придружен от краткото послание „Несломим!“.

По този начин феновете изразиха обичта си към Пенев, който продължава битката си с тежко заболяване. Подкрепата от трибуните беше съпроводена и от скандирания на неговото име.

Транспарантът напомни за силната връзка между Пенев и „червената“ публика, която го цени както за изявите му на терена, така и за работата му като треньор на ЦСКА.

При излизането си от тунела настоящият наставник на Локомотив София се прегърна и с известния привърженик на „армейците“ бай Добри, докато гостуващият сектор продължаваше да скандира името му.

Още по темата

Алексей Шпилевски се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Алексей Шпилевски се приближава до треньорския пост в ЦСКА

Двама се завръщат в групата на ЦСКА за дербито в „Надежда"

Двама се завръщат в групата на ЦСКА за дербито в „Надежда"

ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

ЦСКА - ЦСКА 1948 и Левски срещу Арда в новия турнир на БФС

Александър Станков за Спортен Таралеж: Левски играе по-добре от ЦСКА

Александър Станков за Спортен Таралеж: Левски играе по-добре от ЦСКА

Съперник на ЦСКА в Европа отмъква треньора на Лудогорец

Съперник на ЦСКА в Европа отмъква треньора на Лудогорец

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Русия се завръща в международния футбол, но само частично

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Какво да очакваме от десетия кръг на Първа лига?

Водещи

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

Роботът, който се учи за минути: нова технология променя начина, по който машините усвояват умения

  • Преди 10 минути
40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

40 минути за автобус: Жители на Суходол и Горна баня сигнализират за проблем с линия 111

  • Преди 20 минути
Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

Българското малцинство е сред 23-те общности, които ще избират национални съвети в Сърбия на 8 ноември

  • Преди 22 минути
Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

Фабрегас: Ще гледам Рома - Интер като фен, не като съперник

  • Преди 23 минути
България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

България ще продължи да подкрепя Черна гора по пътя към ЕС

  • Преди 26 минути
"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

"Бий ме, обичам те": Пораженчеството на Тръмп пред Путин

  • Преди 34 минути
Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

Безплатна програма отваря път към разследващата журналистика за млади репортери

  • Преди 34 минути
България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

България е №1 по посещаемост на ЕвроВолей 2026

  • Преди 36 минути
ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

ООН: Сраженията задълбочават хуманитарната криза в Йемен

  • Преди 36 минути
Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

Американски сенатор: Русия вижда Западните Балкани като потенциален втори фронт

  • Преди 38 минути
Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

Държавата настоява за ускорени инвестиции в летище София заради рекордния пътникопоток

  • Преди 45 минути
Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

Майкъл Карик: В Манчестър Юнайтед няма катастрофа, разговорите за бъдещето ми са абсурдни

  • Преди 51 минути
Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

Зеленски: Украйна и Полша са приятели, време е за повече общи проекти

  • Преди 53 минути
24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

24-годишният мечок Явор може да прекара старините си в Парка за мечки край Белица

  • Преди 55 минути
Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

Хиляди протестираха в Прищина срещу присъдите за бившите лидери на АОК

  • Преди 1 час