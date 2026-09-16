Феновете на ЦСКА подкрепиха Любо Пенев с емоционален транспарант

Привържениците на ЦСКА показаха подкрепата си към Любослав Пенев по време на гостуването на Локомотив София на стадиона в квартал „Надежда“.

В деветата минута на двубоя в сектора на „червените“ беше издигнат транспарант с изображение на легендарния нападател от годините му като футболист на ЦСКА. Ликът на Ел Голеадор беше придружен от краткото послание „Несломим!“.

По този начин феновете изразиха обичта си към Пенев, който продължава битката си с тежко заболяване. Подкрепата от трибуните беше съпроводена и от скандирания на неговото име.

Транспарантът напомни за силната връзка между Пенев и „червената“ публика, която го цени както за изявите му на терена, така и за работата му като треньор на ЦСКА.

При излизането си от тунела настоящият наставник на Локомотив София се прегърна и с известния привърженик на „армейците“ бай Добри, докато гостуващият сектор продължаваше да скандира името му.