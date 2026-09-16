Украйна предвижда рекордни разходи за отбрана през 2027 г. на фона на растящата цена на войната

Украйна предлага рекордни разходи за отбрана за 2027 г., тъй като цената на войната с Русия, която вече е в петата си година, нараства и страната се нуждае от повече финансова подкрепа от своите партньори, заявиха официални лица в сряда, предаде Ройтерс.

Очаква се разходите за отбрана да достигнат 4,89 трилиона гривни (110 милиарда долара) през 2027 г., което е с 12% повече от тази година. Те представляват около две трети от общите разходи в проектобюджета за 2027 г. от 7,27 трилиона гривни, представен на парламента в сряда.

Прогнозите за бюджетните приходи са 5,6 трилиона гривни.

"Това е шестият бюджет на пълномащабната война и отново е по-голям от предишния. През тези години войната стана по-скъпа", каза пред законодателите Роксолана Пидласа, председател на парламентарната бюджетна комисия.

"В същото време държавните приходи... не растат със същия темп, с който се увеличават разходите."

Дневните разходи за войната са се увеличили до 190 милиона долара тази година в сравнение със 116 милиона долара през 2022 г. в началото на руската инвазия, каза Пидласа.

Министърът на финансите Сергей Марченко заяви пред парламента, че Украйна ще се нуждае от над 52 милиарда долара международна финансова помощ през следващата година.

Правителството на президента Володимир Зеленски е осигурило ангажименти от партньори за покриване на около 20 милиарда долара и е в преговори за това как да се покрие останалата сума, каза той.

Марченко заяви, че руските активи, замразени от европейските съюзници на Украйна, биха могли да се превърнат в ключов източник за покриване на бюджетната дупка през 2027 г.

Законодателите имат срок до 1 октомври, за да разгледат проектобюджета и да представят своите предложения. Планът за разходи трябва да бъде приет от парламента на три четения до 1 декември.

Финансовото положение на Украйна се усложнява тази година, тъй като Русия засили ударите си срещу украинския бизнес и инфраструктура, заяви финансовият министър.

С нарастването на щетите бюджетните приходи започнаха да намаляват, но в същото време украинските въоръжени сили се нуждаят от повече средства, каза Марченко. В момента Украйна е изправена пред непокрити допълнителни разходи за отбрана от 27 милиарда долара тази година, тъй като страната се стреми да увеличи заплатите на армията и да увеличи допълнително производството на оръжие, отбелязва Ройтерс.

През ранните години на войната Украйна покриваше нуждите си от отбрана със собствени приходи и разчиташе на чуждестранна финансова помощ за финансиране на социалните и хуманитарните си разходи.

От началото на инвазията Украйна е получила около 198 милиарда долара фискална помощ от своите чуждестранни партньори, като ЕС е осигурил по-голямата част от нея.

Но за да се осигури безпроблемно финансиране от партньорите, Киев трябва да прокара данъчни и управленски реформи и да изпълни редица финансови и бюджетни изисквания, въпреки предизвикателствата по време на война.

В сряда парламентът прие на първо четене законопроект за налагане на данъци върху чуждестранни пратки, с което се доближи до изпълнението на едно от ключовите условия за отключване на средства от Международния валутен фонд и Европейския съюз.

"Парламентът постигна напредък по две основни данъчни и митнически реформи, които доближават рамката за електронна търговия на Украйна до стандартите на ЕС, засилват фискалната устойчивост и подкрепят по-лоялна конкуренция за украинския бизнес", каза Марченко.

"Този напредък също така проправя пътя за около 4 милиарда евро макрофинансова подкрепа от ЕС."