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Кая Калас: Единствената пречка за мира е Русия

Кая Калас: Единствената пречка за мира е Русия
Снимка: AP/БТА

ЕС е отделил 75 млн. евро за подготовката на Украйна за зимата, а Калас призова за продължаване на санкциите и подкрепата за Киев

Върховният представител на ЕС по въпросите на външната политика и сигурността Кая Калас участва днес в дебати в Европейския парламент в Страсбург, посветени на необходимостта от допълнителна европейска подкрепа за Украйна на фона на ескалацията на войната с Русия.

"Юли и август бяха най-смъртоносните месеци за украинските граждани от началото на тази война", заяви Калас. "Тъй като армията ѝ е затънала, Русия убива цивилни от въздуха", допълни тя, като подчерта, че руската армия безразборно и безсрамно напада украинското население.

Калас посочи като пример унищожаването през последните месеци на около 90% от инфраструктурата за съхранение на храни в Украйна.

"Именно затова помагаме на Украйна да увеличи капацитета си за съхранение на зърно. И вече знаем какво Русия се готви да направи през предстоящата зима: да засили атаките си срещу енергийни съоръжения, за да направи живота на обикновените семейства в Украйна още по-непоносим".

През тази година ЕС е отделил 75 млн. евро за ремонт и топлоизолация на жилища, както и за основни провизии за украинското население. Сред тях са топли дрехи, одеяла, питейна вода, преносими станции за вода и генератори.

Калас уточни, че подготовката за зимата е приоритет за ЕС, който по важност отстъпва единствено на военната подкрепа и противовъздушната отбрана.

Според Калас руският президент Владимир Путин "вярва, че неговите сили могат да всеят толкова голям страх сред европейците, че да спрем да подкрепяме украинския народ. Независимо дали чрез бомбардиране на влакове, превозващи чуждестранни високопоставени лица от Украйна, или чрез провеждане на атаки колкото се може по-близо до границите на НАТО, целта на Путин е да сплаши Запада".

По време на изказването си тя се обърна и към гражданите на ЕС, както и към някои евродепутати, които според нея възприемат Украйна като пречка за мира.

"Затова ви казвам: отворете очите си. Единствената пречка за мира е Русия. Путин сега се опитва да разпространи глад по целия свят, като нарежда удари срещу пристанища и търговското корабоплаване в Черно море, вътрешна логистика, складове и производствени съоръжения. Тези атаки водят до по-високи цени на пшеницата, по-високи цени на храните и по-голяма глобална продоволствена несигурност. Именно затова работя с глобалните ни партньори на международно равнище за въвеждането на мораториум в Черно море. Следващата седмица ще се срещнем в Ню Йорк, за да обсъдим това по-подробно. Светът не трябва да се поддава на руския тероризъм", каза още тя.

Калас определи продължителния натиск върху Русия и подкрепата за Украйна като основа на европейския отговор на руската агресия.

"В момента довършваме най-големия досега брой списъци. Санкциите дават резултат и са още по-ефективни, когато се прилагат съвместно с международните ни партньори", добави тя.

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