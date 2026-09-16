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Министър Петрова: България и Чехия имат потенциал да задълбочат партньорството си в енергетиката

Министър Петрова: България и Чехия имат потенциал да задълбочат партньорството си в енергетиката
Пресцентър на министерство на енергетиката

Ядрената енергетика е стратегически сектор и за България, и за Чехия, каза Петрова

България и Чехия имат потенциал да задълбочат стратегическото си партньорство в енергетиката, с особен фокус върху ядрената индустрия и газовия секторТова заяви министърът на енергетиката Ива Петрова по време на двустранната си среща с Карел Хавличек, първи заместник министър-председател и министър на промишлеността и търговията на Чехия, съобщават от Пресцентъра на Министерството на енергетиката.

Разговорът се състоя в рамките на официалната визита на чешкия министър-председател Андрей Бабиш в България и на провеждащия се Българо-чешки бизнес форум, в който участваха представители на водещи компании от енергийния сектор на двете страни.

Ядрената енергетика е стратегически сектор и за България, и за Чехия - както за гарантиране на енергийната сигурност, така и за постигане на европейските климатични цели. Вярвам, че можем да разширим практическото сътрудничество чрез обмен на експертен опит“подчерта Ива Петрова.

Българският енергиен министър представи напредъка на страната по изграждането на 7 и 8 блок на АЕЦ „Козлодуй“. Обсъдени бяха възможностите за обмен на добри практики, включително с оглед опита на Чехия в управлението на проекти за нови ядрени мощности.

Страните разгледаха потенциала за задълбочаване на експертното сътрудничество по отношение на малките модулни реактори. България проучва възможностите за внедряване на нововъзникващата технология, като решенията ще бъдат съобразени с нуждите на индустрията.

В този контекст чешката страна заяви готовност да сподели практически опит. Министрите се съгласиха, че моментът е подходящ и за следваща стъпка в съвместната работа - започване на диалог между „Булгаргаз“ и чешката държавна компания за сътрудничество в газовия сектор.

„Чешките компании вече имат утвърдено присъствие в българската енергетика. Виждаме добри възможности това партньорство да се развива и чрез нови съвместни проекти в ключови за двете страни направления“, отбеляза министър Петрова.

 

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