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ЦСКА надви Локомотив София с голове на Ето'о и Цварц

ЦСКА надви Локомотив София с голове на Ето'о и Цварц
Снимка: Фейсбук-страницата на ЦСКА

„Червените“ спечелиха отложения двубой в „Надежда“ с 2:0

ЦСКА победи Локомотив София с 2:0 в отложения мач от шестия кръг на Първа лига. Джеймс Ето'о откри резултата през първото полувреме, а Жоел Цварц реши срещата малко преди края.

Първата възможност за гостите се откри пред Йоанис Питас, който стреля над вратата от около 18 метра. В 16-ата минута Анхело Мартино се включи в атаката и отправи силен удар, но Мартин Величков спаси.

Лео Перейра също опита изстрел от дистанция, който премина встрани от вратата на домакините.

Локомотив можеше да поведе в 36-ата минута. След рикошет топката достигна до Мохамед Медфаи, който стреля от добра позиция, но Фьодор Лапоухов се намеси. Малко по-късно Спас Делев центрира към Анте Аралица, но нападателят не успя да засече.

ЦСКА откри резултата в 37-ата минута. След поредица от рикошети пред наказателното поле топката достигна до Джеймс Ето'о, който с удар от дъгата преодоля Величков за 1:0.

След почивката Локомотив потърси изравнителен гол. Адил Тауи направи силен пробив в 79-ата минута и стреля опасно, но Лапоухов отново спаси.

Малко след това Стефано Сенси получи отлична възможност да удвои аванса на гостите. Италианецът беше оставен непокрит при центриране на Пастор, но ударът му с глава беше слаб и Величков улови.

Вторият гол падна в 84-ата минута след бърза контраатака. Ето'о изведе Цварц, който напредна, преодоля вратаря и изпрати топката в мрежата за крайното 2:0.

Така ЦСКА излиза на втората позиция в първенството с 23 точки, колкото има и Лудогорец, а Локомотив София са на 13-то с 4 точки.

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