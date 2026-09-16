Теменужка Петкова: България влезе в еврозоната законосъобразно

"От самото начало ние смятахме, че единственият изход е да имаме обща дясна кандидатура за президент. След като това не стана, решихме да не участваме. Не сме молили никого. Не беше необходимо в тази ситуация да го правим", каза Петкова.

Тя добави, че когато имаш членска маса от 100 000 души, нормално е да има хора, които не са удовлетворени от някои решения и да се оттеглят.

"ГЕРБ е в добра кондиция. Нашият лидер се среща с актива в страната. Приоритетът ни са местните избори догодина", каза още тя.