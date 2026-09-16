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Теменужка Петкова: България влезе в еврозоната законосъобразно

Теменужка Петкова: България влезе в еврозоната законосъобразно
БТА

ГЕРБ е в добра кондиция, посочи Петкова

ПГ на ГЕРБ подкрепи да се извършат редица одити в Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), социалните плащания и публичните финанси, възложени от Народното събрание. Това каза депутатът от ГЕРБ Теменужка Петкова пред БНТ. 

Причина за това е, че ние няма от какво да се притесняваме, добави тя.

Тя заподозря, че в одита на Сметната палата, ще има манипулация на данни, за да се уязви предишното управление.

"Това са недопустими действия. България влезе в еврозоната законосъобразно. Страната отговори на всички изисквания без счетоводни трикове", посочи тя.

 

"От самото начало ние смятахме, че единственият изход е да имаме обща дясна кандидатура за президент. След като това не стана, решихме да не участваме. Не сме молили никого. Не беше необходимо в тази ситуация да го правим", каза Петкова.

Тя добави, че когато имаш членска маса от 100 000 души, нормално е да има хора, които не са удовлетворени от някои решения и да се оттеглят.

"ГЕРБ е в добра кондиция. Нашият лидер се среща с актива в страната. Приоритетът ни са местните избори догодина", каза още тя.

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