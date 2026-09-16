Стефан Цанев бе отличен със специалната награда на София за принос в националната култура

Творци в 11 категории бяха отличени за постижения в областта на културата на церемония на Столичната община в Националната галерия – Двореца.

Специалната награда на София за изключителни постижения и принос в националната култура получи писателят и драматург Стефан Цанев, а статуетката му беше връчена от кмета на София Васил Терзиев, предава БТА.

Наградите се дават традиционно в навечерието на Деня на София – 17 септември. Те са за конкретно произведение или художествен факт, създадени, представени и реализирани на територията на София в периода от 1 юли 2025 г. до 30 юни 2026 г., които имат принос за културния живот на града.

Наградите са в областите „Литература“, „Театър“, „Музика“, „Визуално-пластични изкуства“, „Художествена фотография“, „Кино“, „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда“, „Критика и журналистика в областта на културата“, „Танцово изкуство“, „Фолклорни сценични изкуства“ и „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“.

„Изключително съм щастлив да бъдем заедно и исках да поздравя всички номинирани и всички победители. Но има един голям победител, всъщност двама – нашият град и България, която благодарение на вашия талант, на всичко, което вие давате, става все по-нормална, все по-гледаща в бъдещето страна“, каза Васил Терзиев.

Той пожела на творците да бъдат вдъхновени и да не се страхуват от предизвикателствата. Терзиев пожела на творците, независимо от предизвикателствата и моментите на отчаяние, да не губят вяра в българския народ.

Специалната награда на София получи Стефан Цанев.

Статуетката, дело на скулптора Георги Чапкънов, е реплика на статуята „София“ в центъра на столицата.

„Искам да благодаря на Съюза на артистите, че ме предложиха за тази награда. Благодаря на артистите, на всички артисти въобще, защото имах щастливата участ да живея през последните 65 години от живота си заедно с тях“, каза Стефан Цанев.

На 7 август тази година Стефан Цанев отбеляза 90-годишнината си.

В направление „Литература“ наградата беше присъдена на Тодора Радева, Демна Димитрова и Ивана Хиткова от фондация „Прочети София“ за проекта „Литературни срещи 2026“. Грамоти получиха Кристин Димитрова и проф. Галин Тиханов.

В област „Театър“ беше отличен Йордан Ръсин за моноспектакъла „Викове от подземието“. Грамоти получиха Койна Русева и Бойка Велкова.

В категория „Музика“ наградата получи Ангел Заберски. Грамоти бяха връчени на Светлин Русев и на Хора на Софийските момчета с диригент Александър Митев.

В „Танцово изкуство“ бяха отличени Ива Свещарова и Вили Прагер за спектакъла „Тела на властта“.

Наградата в категория „Архитектура, опазване на културното наследство и естетизация на градската среда“ беше присъдена на екипа зад проекта „Сградите разказват“ на Регионалния исторически музей – София – Йордана Николова, Валентин Витанов, Даниел Иванов, Марио Филипов и Тихомир Ташев.

В „Художествена фотография“ беше отличен екипът зад изложбата и албума „Повече от една снимка. История на българската фотография през ХХ век“ в Софийската градска художествена галерия – Аделина Филева, Ренета Георгиева, Иво Хаджимишев, Катерина Гаджева, Георги Лозанов, Явор Попов и Тихомир Стоянов. Грамоти получиха Никола Михов и Надежда Павлова, куратори на изложбата „Градината на пчелите“, както и проф. Цочо Бояджиев.

В категория „Кино“ наградата получи „Киноклуб Супер 8“ за поредицата от събития „Кинолюбителите“. Наградата приеха Неда Миланова и Кеворк Ванлян.

Във „Визуално-пластични изкуства“ беше отличен Правдолюб Иванов за изложбата „Орнаменти на болката“, представена в галерия КУБ на Регионалния център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“. Грамоти получиха Адриана Андреева и Бояна Гяурова от „Студио Комплект“ ООД и Анелия Николаева, директор на Националната галерия.

В категория „Фолклорни сценични изкуства“ беше отличен Фолклорен танцов ансамбъл „София-6“ за концерт-спектакъла „370“, създаден и представен по повод 50-годишнината на ансамбъла.

В „Съвременни перформативни и мултижанрови изкуства“ наградата получи Галина Борисова за „A Never Ending Story“ – реконструкция на емблематична хореография, и съпътстваща изложба. Грамота получи Виктория Драганова от фондация „Син куб“, създател и артистичен директор на фестивала „Девет слона“.

В категория „Критика и журналистика в областта на културата“ наградата беше присъдена на проф. д.н. Камелия Николова за книгата „Българският театър 1856-2026. Репертоарни политики/Постановъчни практики“. Грамоти получиха Илия Граматиков и Леонард Георгиев, главен редактор на списание „Стълбата“.

„Наградата на журито“ беше присъдена на „Студио Комплект“ – Адриана Андреева и Бояна Гяурова, за „Европейски дизайн фестивал 2026“. Сред отличените с номинации бяха още Светлин Русев за музикалния проект „Ad limites impossibilitatis“, Красимир Костов за изложбата „Градината на пчелите“ и Виктория Драганова и фондация „Син куб“ за второто издание на фестивала „Девет слона“.