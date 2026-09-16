"Бангаранга" на Дара прозвуча в американския Dancing with the Stars

"Бангаранга" стигна до американския телевизионен ефир. Песента на Дара, с която България спечели "Евровизия 2026", прозвуча в премиерния епизод на новия сезон на Dancing with the Stars, излъчван по ABC.

Парчето беше използвано за музикален фон на ча-ча изпълнение на професионалните танцьори Камри Питърсън, Оние Стивънсън, Джаксън Уилард и Картър Уилямс.

Появата на българската песен в едно от разпознаваемите танцови предавания в САЩ привлече вниманието на почитатели на Дара и "Евровизия" в социалните мрежи.

Това е поредната международна спирка за "Бангаранга" след историческата победа на Дара във Виена през май. Певицата донесе първия трофей за България в историята на "Евровизия", след като спечели 70-ото издание на конкурса с 516 точки.

От тях 204 бяха присъдени от националните журита, а други 312 дойдоха от зрителския вот. Българското изпълнение оглави и двете класации, а преднината от 173 точки пред втория в крайното подреждане се превърна в най-голямата победна разлика в историята на конкурса.

Зад "Бангаранга" стои самата Дара заедно с международен авторски екип. Песента беше избрана да представи страната след националната селекция, в която получи най-висока подкрепа както от журито, така и от публиката.

Победата сложи край и на тригодишното отсъствие на България от "Евровизия", а малко повече от четири месеца след триумфа песента вече прозвуча и пред американската телевизионна аудитория.