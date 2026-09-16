България повали Полша след волейболен трилър

Българският национален отбор по волейбол постигна впечатляваща победа над Полша в последния си мач от група В на ЕвроВолей 2026. Възпитаниците на Джанлоренцо Бленджини се наложиха с 3:2 гейма след истински спектакъл в София.

Поляците започнаха по-силно и спечелиха първата част с 25:20. България обаче отговори с изключителен характер и изравни след драматичното 31:29 във втория гейм.

„Лъвовете“ направиха обрат в третата част. След като изоставаха с 4:8, националите постепенно стопиха разликата, а Алекс Николов и Денислав Бърдаров поведоха българската атака. При 23:23 нашите спечелиха две последователни разигравания и затвориха гейма с 25:23.

Полша взе четвъртата част и изпрати двубоя в решителен тайбрек. България започна вихрено, поведе с 3:0 и смени полетата при 8:4. Авансът достигна 10:5, но гостите успяха да се върнат в битката.

Националите стигнаха до няколко мачбола, но поляците ги отразиха и изравниха при 14:14. Драмата продължи точка за точка, преди България да пречупи съперника с 20:18 и да взриви трибуните в София.

С успеха „лъвовете“ завършиха на трето място в група В. На осминафиналите България ще се изправи срещу Германия в събота от 19:00 часа в София.